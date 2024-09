Perché Chiesa si sta allenando con il Liverpool under 21

L'esordio di Chiesa con il Liverpool: ecco quando

Niente nazionale perche non avendo giocato le partite amichevoli né le prime gare ufficiali, non è stato convocato daper i due impegni dell'Italia inperò potrà sfruttare questa pausa per mettersi in mostra con il suo nuovo club e soprattutto ritrovare la migliore condizione fisica. E la sensazione è che a Liverpool stia già convincendo tutti.Sosta per le nazionali che ovviamente coinvolge tantissimi calciatori delecco perché Chiesa si sta allenando con la formazione under 21 deiin questi giorni. Questioni numeriche insomma, visto che l'attaccante è uno dei pochi giocatori non convocati in nazionale. Per il classe 1997 c'è la possibilità di rimettersi in forma in vista del proseguo della stagione. E in allenamento ha già mostrato tutte le sue qualità come nel video pubblicato dal Liverpool sui social.Oltre al campo, ci sono le parole di, tecnico del Liverpool under 21:La sua professionalità e la sua qualità sono davvero buone. Per i nostri ragazzi è una grande possibilità giocare contro questi giocatori."Dopo aver assistito alla vittoria contro il Manchester United dalla tribuna,. Dopo la sosta, il Liverpool affronterà il Nottingham Forest e chissà se Arne Slot gli darà subito una chance da titolare o a partita in corso. Essere rimasto nel club in queste due settimane sicuramente lo aiuta. Pochi giorni dopo una partita suggestiva per l'italiano, visto che c'è in programma la sfida contro il Milan in Champions League; a San Siro, dove già una volta fu assoluto protagonista proprio contro i rossoneri con una doppietta, in maglia Juve, ovviamente.