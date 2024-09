Prima sconfitta stagionale per il Liverpool che, davanti al pubblico di Anfield ha perso inaspettatamente per 1-0 contro il Nottingham Forest. Non è stata la giornata dei Reds, ma non è stata nemmeno la giornata di Federico Chiesa. L'ex Juventus, ancora non al meglio a livello di condizione, non è andato neanche in panchina. Il tecnico Arne Slot ha infatti preferito non convocarlo per la sfida di Premier League. Ma quando debutterà Chiesa? Difficile pensare che ciò possa avvenire già nel prossimo match di Champions League contro il Milan. Più auspicabile, invece, che l'ex Juventus trovi spazio nella prossima gara di campionato, in programma sabato 21 settembre contro il Bournemouth.