Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero,si è "sfogato" per il rapporto ormai logoro con i tifosi della, facendo anche un accenno al caso di(accostato, tra i vari club, pure a quello biancoceleste). "Vogliono che venda la società, ma la Lazio non è in vendita", ha assicurato Lotito. "Io sono da sempre un combattente e mai un reduce, ma a tutto c’è un limite e qui è stato superato. Stampano manifesti, li attaccano sui cavalcavia… Si rende conto?, ha sempre posizioni decenti in classifica, i conti in ordine e un fatturato trasparente. Non sono mica una cicala, ma una formica. Lo sa che in biglietteria ho ancora il nipote di Cragnotti? E che non ho mai chiesto un euro per un’auto aziendale o un rimborso? E poi lo stipendio: la Consob mi ha costretto ad assegnarmi un emolumento.. Ci sono società con patrimoni netti negativi da 500 milioni di euro che dovrebbero portare i libri in tribunale".