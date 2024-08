Juventus, le parole di addio di Chiesa

proseguirà la sua carriera al. L'esterno classe 1997 ha trovato un accordo con il club inglese ed è già in partenza per l'Inghilterra, accompagnato dalla moglie.L'azzurro si è congedato così dai tifosi bianconeri: "Sono pronto a cominciare questa nuova avventura, volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l'affetto e per questi anni, vi porterò nel cuore e grazie alla Juventus. Se dispiace lasciare la Juve così? Dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia".



