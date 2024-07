non ha fretta di decidere il proprio futuro. L'attaccante di proprietà della, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe lasciare il club bianconero già nel corso di questa sessione di calciomercato, ovvero con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo rapporto con la Vecchia Signora.Quali saranno, dunque, i prossimi passi del classe 1997? L'ex Fiorentina vuole prendersi tutto il tempo possibile prima di decidere il proprio futuro: il 20 luglio il figlio d'arte si sposerà, poi - come riferito da Gianluca Di Marzio - vorrebbe raggiungere il ritiro della Juventus e solo a quel punto valutare, con la dovuta calma, quale possa essere lo scenario migliore per il suo futuro. Chiesa, pur non avendo ricevuto proposte formali per rinnovare con i bianconeri, continua a sentirsi un giocatore importante per il club.