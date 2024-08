Nell'intervista esclusiva rilasciata a Tuttosport, l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, è stato chiaro riguardo al futuro di Federico. Scanavino ha confermato che il giocatore è escluso dal progetto tecnico attuale e ha sottolineato che "non serve dire bugie" in merito alla sua situazione. Questo rappresenta la base per le discussioni tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'allenatore Thiago Motta, i quali hanno messo in evidenza come la sostenibilità finanziaria sia una priorità per la società.Chiesa, quindi, è in attesa di proposte che riflettano il suo valore di mercato, con un prezzo fissato di 15 milioni di euro. È ben consapevole che le offerte più concrete potrebbero arrivare soprattutto negli ultimi giorni di mercato. La Juventus, al momento, è pronta a valutare le migliori opzioni per il trasferimento di Chiesa, mantenendo come obiettivo principale la sostenibilità economica del club.