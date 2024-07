Juventus, chi vuole Chiesa

. E la questione non è geografica - pur essendo lui in Italia, in procinto di tornare alla Continassa dopo il matrimonio con Lucia, e la squadra in Germania -, bensì parla di un futuro che per l'esterno classe 1997 potrebbe non avere più i colori bianconeri, considerando anche che il progetto tecnico di Thiago Motta non si sposa così bene con le sue caratteristiche.Se il rinnovo di contratto in scadenza nel 2025 è quindi molto più che in salita, il divorzio sembra l'opzione più probabile. E l'assist alla Juve per far sì che non si arrivi all'addio a zero tra un anno potrebbe giungere da Londra. Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, Chiesa è finito nel mirino di, che a breve potrebbero farsi avanti con un'offerta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui