Chiesa-Juventus: la situazione

Contatto tra lae Fali. Stando a quanto riportato da Tuttosport, ieri l'agente di Federicoha avuto un "colloquio cordiale" con il club bianconero che si è semplicemente concluso, però, con la promessa di un nuovo appuntamento a luglio inoltrato, quando nella testa del giocatore non ci sarà più l'Europeo con l'Italia. Era stato lo stesso giocatore, infatti, a chiedere espressamente che la questione del suo futuro fosse rimandata al termine della competizione, per evitare distrazioni. Anche perché per lui la scelta sarà tutt'altro che semplice: di fronte a lui un vero e proprio bivio, il rinnovo o la cessione.Come spiega il quotidiano, Chiesa piace molto alla, che con Ramadani ha già allacciato i rapporti, ma anche e soprattutto al, il club che più facilmente potrebbe accontentare le richieste economiche dei bianconeri: nell'affare, infatti, potrebbero finire altri elementi come Giovannida una parte o Enzodall'altra. Quest'ultimo è sempre stato un "pallino" di Giovanni Manna, che lo ha visto maturare, ma stuzzica anche Thiago Motta, che per il momento vorrebbe tenerlo a Torino per osservarlo da vicino nel corso del ritiro estivo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.