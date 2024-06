Italia-Spagna: è la partita di Chiesa

. L'Italia batteva la Spagna ai calci di rigore e si guadagnava l'accesso alla finale di, in cui avrebbe poi battuto l'Inghilterra. Il protagonista assoluto di quella notte? Federico, "di nuovo al centro del villaggio", autore di una prestazione eccezionale - sulla scia di un torneo disputato ad altissimi livelli - con la ciliegina sulla torta del goal al 60' che sbloccò la partita, prima del pareggio firmato all'80' dall'ex Juventus Alvaro Morata.Perché ne stiamo parlando oggi? Ovviamente perché questo giovedì 20 giugno è il giorno di, ancora all'Europeo ma "solo" nella fase a gironi, un match che comunque può valere tantissimo per gli azzurri in quanto una vittoria, aggiunta a quella di sabato contro l'Albania, sarebbe sinonimo di primo posto nel raggruppamento. E anche oggi, inevitabilmente, gli occhi di tutti saranno puntati sullo stesso Chiesa, scelto come MVP della sfida più recente con la Nazionale e a caccia di un'altra prestazione che possa ancora una volta esaltarne le qualità, farlo emergere come il giocatore devastante che era prima dell'infortunio - e a quei livelli lui dice di essere vicino - e che a volte alla, forse per un equivoco tattico, è rimasto un po' nell'ombra., che dopo l'Europeo dovrà definire un futuro - il suo, chiaramente - più in bilico che mai. Le opzioni sono sostanzialmente due: il rinnovo con i bianconeri, per un nuovo inizio sotto la guida di, o l'addio, per una diversa avventura che potrebbe essere ancora nel Bel Paese, ma con un'altra maglia. Comunque andrà, per lui sarà fondamentale dimostrare il suo vero valore nel corso della rassegna continentale, che vede tutte le big europee alla finestra, con gli occhi bene aperti alla ricerca di talenti. Il momento di Chiesa deve essere ora, o forse non lo sarà mai più.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.