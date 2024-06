La partita di Chiesa



Calafiori, oltre l'autogol

Era andata così anche tre anni fa, poi però l’aveva decisa. Stavolta non c’è stato extra time:avrebbe dovuto accendersi sin da subito. Nel primo tempo non si è visto, nella ripresa a sprazzi, ma comunque poca roba. Quindi poca fede per quel poco di Fede.L’Italia ha faticato negli ultimi metri e non è stato tutto demerito dell’esterno juventino. Reparti lunghi, situazioni estemporanee, un paio di giocate nello stretto che ci hanno esaltato, beh, ma mai con continuità. Così è stata la partita di, mai nel vivo, mai ad accendersi come diceva Spalletti. Nessuna “fucilata nella notte”.Per un Chiesa in sordina, c’è stato però unad altezza. Chiusure e interventi. Ma la calma, signori: olimpica. Da giocatore consumato, da difensore storico. Da Juventus.L’autogol, sì, è stata la sua fucilata nella notte. L’ha preso a freddo, macchiando una partita di livello molto alto. Peccato. Però “amen”, una serata per crescere. Per sentire pure il peso di certi errori.