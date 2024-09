Dopo aver esordito incon la maglia del Liverpool, entrando nei minuti finali del match giocato a San Siro e vinto per 3-1 dai Reds, Federico Chiesa ha finalmente debuttato anche in Premier League. L'ex attaccante della Juventus è entrato in campo nel corso della partita che la squadra di Arne Slot stava conducendo per 3-0 ai danni del Bournemouth dell'ex compagno alla Juve Dea Huijsen. Chiesa - che ha giocato poco meno di venti minuti - è andato vicinissimo al suo primo goal con la sua nuova squadra: al culmine di una bella azione corale, il nuovo numero 14 dei Reds è entrato in area e con un gran sinistro ad incrociare ha centrato il palo, a portiere di fatto battuto.