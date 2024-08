Chiesa verrà convocato contro il Como?

Il grande caso dell'estate di casaè ovviamente quello relativo acon il numero 7 bianconero che è ormai finito ai margini del progetto targato, la cui volontà nei confronti del classe 1997 è sempre stata chiara e ulteriormente ribadita nelle ultime settimane: l'ex attaccante della Fiorentina non rientra più nei piani della società bianconera e in prossimità delle ultime due settimane di calciomercato è chiamato a trovare una soluzione che lo proietti lontano da Torino.Tuttavia la Juve è al lavoro - dopo la cessione di Soulè alla Roma - per aggiungere un paio di nuovi tasselli sulle corsie laterali nell'ottica del 4-2-3-1, ovvero l'impianto di gioco sul quale Thiago Motta vuole continuare a lavorare nel corso di questa sua prima stagione alla Juventus. Ma se il club non dovesse riuscire a chiudere a stretto giro di posta per un profilo capace di agire sulle corsie esterne è lecito aspettarsi che Chiesa venga reintegrato per la gara col Como?A prescindere dal fatto che la Juventus riesca o meno a chiudere per un esterno offensivo prima della partita con il Como, Federico Chiesa non verrà convocato per il match dell'Allianz Stadium che aprirà ufficialmente la stagione bianconera. La linea della Vecchia Signora è infatti destinata a non cambiare di una virgola: Chiesa è fuori dal progetto e la Juve continuerà a spingere per cederlo entro il 31 agosto.





