Juventus, le ultime su Chiesa

. Nella giornata di domani, giovedì, è infatti in programma un altro incontro fra il club blaugrana e l'agente Fali Ramadani, finalizzato a trovare un accordo economico e dunque, come passo successivo, a presentare la prima offerta alla, che secondo Sportitalia è attesa a ore. Trovare un'intesa con il club bianconero non sarà difficile: come confermato a più riprese anche dallo stesso Thiago Motta, infatti, l'esterno azzurro non è mai stato considerato parte del nuovo progetto tecnico ed è stato "invitato" fin da subito a trovare una nuova squadra.Che ora sembra davvero destinata ad essere il Barcellona. Le ultime indiscrezioni diffuse da Sport, peraltro, rivelano la propensione dell'azzurro ad abbassarsi l'ingaggio fino a 4,5 milioni di euro a stagione pur di firmare con i catalani, che potrebbero chiudere l'affare con la Juve per una cifra vicina ai 14 milioni di euro, bonus compresi. Le prossime ore, questa volta davvero, saranno decisive.





