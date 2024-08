La Roma resta fortemente interessata a Federicoe si prepara a rientrare nella corsa per il suo acquisto. Sono previsti nuovi contatti tra l'agentee i dirigenti giallorossi, con la Roma pronta a mettere sul piatto un'offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro, accompagnata da una contropartita tecnica comeInoltre, il contratto proposto per Chiesa prevede un ingaggio fino a 6 milioni di euro, bonus inclusi. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore per definire i dettagli dell'operazione. Staremo a vedere cos'accadrà nelle prossime puntate. Intanto, la Juve aspetta proposte. E vuole fare in fretta.