Chiesa al Liverpool: le parole di Slot

l'esterno ha lasciato la Juventus a titolo definitivo e adesso inizierà la nuova avventura in Premier League, la prima fuori dall'Italia. Di lui ha parlato il tecnico dei Reds, Slot, che avrà una nuova opzione in attacco da qui in avanti.Grande entusiasmo mostrato da Slot per l'acquisto di Chiesa: "Siamo veramente felici di aver portato qui Federico. Credo che non serva presentare la sue qualità perché sono abbastanza chiare da anni, tanto nei club quanto nelle Nazionali.. Porta esperienza e talento, ma allo stesso tempo porta con sè il potenziale per migliorare ancora e questo è un qualcosa che ci eccita molto".