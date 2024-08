Federico Chiesa, approdato in quel di Liverpool nella giornata di mercoledì 28 agosto, ha svolto oggi la prima parte di visite mediche con i Reds. L'ormai ex attaccante della Juventus, una volta completato l'iter, si recherà nella sede del club inglese per mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà alla squadra allenata da Arne Slot nei prossimi quattro anni, ovvero fino al 30 giugno 2028. A quel punto verrà sancita l'ufficialità dell'operazione, con il calciatore che lascerà definitivamente la Juventus dopo quattro stagioni.