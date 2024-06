Federicoha rilasciato delle dichiarazioni nel post gara di, gara inaugurale dell'Europeo per gli azzurri terminata con la vittoria dell'Italia. Di seguito le dichiarazioni- "La partenza è stata shock, ma è stata positiva. La reazione della squadra c'è stata, siamo un bellissimo gruppo. E poi abbiamo fatto quello che voleva il mister. tenere la palla. Dobbiamo essere più cinici e abbiamo visto come in questi grandi tornei può anche andarti male. Abbiamo rischiato il 2-2".L'INFORTUNIO - "Ho solo preso una botta alla schiena, tutto a posto grazie".SULLA FASCIA - "Sulla fascia ho lavorato tutta la settimana. Il mister mi aveva chiesto disponibilità e gli ho detto che avrei giocato ovunque. Lo scorso Europeo ho giocato a destra, anche in questo sto giocando a destra e mi trovo bene".