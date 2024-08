La difesa di Slot su Chiesa

Federicoè ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool, dopo aver trascorso un'estate ai margini del progetto della Juventus. L'arrivo dell'ex esterno della Fiorentina ad Anfield ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli osservatori.Alcuni vedono in lui un perfetto sostituto di Mohamed Salah, mentre altri sono scettici, preoccupati soprattutto dagli infortuni che hanno segnato la sua carriera recente. Una grafica condivisa da Sky Sports sottolinea come Chiesa, dal 2021/2022, sia stato fuori dai campi per 420 giorni e abbia saltato ben 80 partite,Arne Slot, nuovo allenatore del Liverpool, ha però preso le difese del giocatore durante una conferenza stampa, esprimendo entusiasmo per l'arrivo di Chiesa e sottolineando la sua versatilità in campo. "Può aiutarci nel breve termine. Siamo contenti dei calciatori che abbiamo ingaggiato, ho detto molte volte che è difficile per noi rendere la squadra ancora più forte perché già così siamo molto forti. Sono entusiasta di lui. Lavora molto duramente dentro e fuori dal campo per cercare di ottenere il meglio da se stesso e poi segna gol, è molto aggressivo senza palla, è in grado di giocare in tante posizioni: a sinistra, a destra e forse al centro".Sugli infortuni, Slot ha parlato così: “Beh non sarebbe la prima volta!Infortuni minori come tutti gli altri giocatori forse. Abbiamo molta fiducia nel nostro staff di prestazioni e la cosa positiva è che non è l'unica ala che abbiamo: è un giocatore, ne abbiamo 4 in quel ruolo. Se non sarà disponibile in certi momenti, e vale per tutti, allora ce ne saranno altri tra cui scegliere. Si allenerà con noi oggi, ma è più probabile che non sia convocato".