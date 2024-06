Giorgio, a Sky Sport, parla così di Cristiano Ronaldo e della pessima prestazione fornita con il Portogallo contro la Georgia."Aveva veramente poco senso metterlo in campo in questa partita con il Portogallo in queste condizioni mentali. A me nelle altre partite era piaciuto. Credo sia più utile lui di Ramos per il Portogallo. Non credo che Leao sia il suo partner migliore, Leao fa sempre un tocco in più, non è giusto per Ronaldo e viceversa. Ma c'è Martinez che sceglie. Jota magari sarebbe più adatto".