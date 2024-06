Giorgioha rilasciato un'intervista ad AS in cui ha parlato anche del suo futuro.– "Nell’ultimo anno alla Juve potevo ancora giocare, ma ho notato quanto fosse difficile per me recuperare. Non volevo essere inutile. A me è successa la stessa cosa a Los Angeles. Ho vissuto due stagioni bellissime, abbiamo raggiunto due finali di MLS, una vinta e una persa, e una finale di Champions. Con la famiglia l'idea era tornare in Italia dopo l’estate e volevo iniziare a divertirmi e studiare".– "Sto facendo uno stage qui, lavorando vicino alla parte sportiva, ma anche a quella lavorativa. È interessante e sto imparando molto".– "A settembre tornerò a Torino, che è casa mia, ma è stata una decisione di famiglia. Ho un contratto da ambasciatore con la Juventus, è stata la squadra della mia carriera, anche se è presto per parlare del mio futuro. Devo continuare ad imparare e ad accumulare energie per ricominciare".– "Il migliore al momento è Bastoni. A livello tecnico ce ne sono pochi al suo livello al mondo, sta crescendo e interpretando bene la nuova evoluzione del calcio, meno posizionale e sempre più tecnico e offensivo. Gioca in una difesa a tre, ma cambia posizione, si posiziona alto e ha una calma enorme nel toccare la palla. Potrebbe essere un grande difensore centrale spagnolo".- "Un'era è finita. Presto sarà la volta anche dell'altra BBC... Il primo è stato Gareth (Bale, ndr), con il quale ho avuto la fortuna di giocare qui, è una persona splendida. Il tempo passa, fa parte della vita. È fondamentale prepararsi per quello che verrà dopo, anche se avessi giocato fino a 60 anni".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.