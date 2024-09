Ricostruire il rapporto con la FIGC

La Juventus nell'ECA

Lunedì 16 settembre 2024. In altre parole il primo giorno di lavoro per, entrato ufficialmente nei quadri dirigenziali bianconeri. L'ex difensore e capitano della, infatti, passa dal campo alla scrivania. Andiamo ora ad analizzare quali saranno i principali incarichi che spetteranno a Chiellini nella sua nuova veste.Tra i principali compiti che toccheranno a Chiellini, come spiega Tuttosport, c'è appunto quello di ricostruire dei rapporti solidi con le istituzioni calcistiche. Se Chiellini ha saputo dare lustro al movimento calcistico italiano sul campo, sia con la Juve che con la Nazionale, il nuovo dirigente zebrato è chiamato ora ad inserirsi - gradualmente - in una fase di ricostruzione del rapporto Juve-FIGC indubbiamente minato negli ultimi anni dalle situazioni relative alla Superlega e alla squalifica di Andrea Agnelli. Per non parlare della vicenda plusvalenze, costata un anno di estromissione dalle coppe europee. In tal senso, l'esperienza maturata a Los Angeles, e le sue conoscenze in termini di fondi e di come gli imprenditori americani intendono la gestione dei club di calcio, potranno tornare molto utili.La Juventus è tornata ufficialmente nell'ECA a partire dallo scorso 1° luglio, dopo l'allontanamento seguito all'esplosione del caso Superlega. Una figura dello spessore di Chiellini può pesare anche in questo ambito, nell'ottica di una Juventus che possa tornare a contare anche nei salotti internazionali del calcio. Chiellini, come ricorda Tuttosport, ha fatto parte anche della FifPro, il sindacato internazionale dei giocatori, e questo background tornerà sicuramente utile.





