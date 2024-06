Le parole di Giorgioa Sky Sport:DESCHAMPS - "Ho avuto la fortuna di averlo l’anno della Serie B. Ho un bellissimo ricordo di lui, a parte come allenatore che poi l’ha dimostrato prima e dopo, proprio come persona e gestione dello spogliatoio. Nonostante la B, è stato bravo a far vivere al gruppo un anno bello, in una situazione surreale. E mi piace come sta impostando la squadra, la catena di sinistra secondo me sarà un piacere da vedere. A Thuram e Dembelé verra chiesto uno sforzo in più per dare equilibrio a una squadra che è fortissima".MBAPPE' - È stata una delle sue prime grandi apparizioni in Champions, con il Monaco nel 2017. Ricordo che avevo visto la partita prima col City, avevo chiamato Paratici alle 11 e avevo detto «ma chi è questo?». Lui ha detto che se lo aspettavano...".