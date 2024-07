Perché Chiellini è stato fischiato dai tifosi dell'Inghilterra?

è entrato in campo a pochi minuti dal calcio d'inizio della finale ditra Spagna e Inghilterra, in programma all'Olympiastadion di Berlino. L'ex difensore dellaha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco, ricevendo i fischi dei tifosi inglesi.Chiellini è entrato sul terreno di gioco dell'Olympiastadion di Berlino tenendo in mano la Coppa che, tre anni prima, aveva sollevato al cielo di Wembley dopo aver battuto, da capitano dell'Italia, proprio l'Inghilterra. Una ferita che per i sostenitori britannici non si è ancora rimarginata. Chiellini, dopo aver risposto con un sorriso all'accoglienza del pubblico inglese, ha consegnato la coppa. L'ex difensore ha poi parlato ai microfoni di Sky, commentando così la sfida decisiva per la conquista del trofeo:"Un po' di dispiacere c'è a ridare indietro la coppa. Il mio sogno era quello di consegnarlo all'Italia. Purtroppo la meritano molto più di noi. Mi piacerebbe essere in campo, chiunque lo vorrebbe. Vedere l'entusiasmo del pubblico inglese mi dà un brivido positivo".





