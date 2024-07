Giorgio, a Sky Sport, parla così del momento di. Titolare anche nei quarti di finale della Turchia contro l'Olanda."Il consiglio? Di rinnovare per cinque anni con la Juventus. Per me è abbastanza semplice, penso sia un percorso di crescita dove ha bisogno di crearsi più spazio, giocare di più. Io sono rimasto affascinato da Kenan sin dall'inizio, me ne avevano parlato bene e l'avevo visto in seconda squadra"."Ha un talento speciale, non vedevo uno così da tanti anni da uno cresciuto nelle giovanili della Juventus. Visto questo percorso e visto quanto sembra felice non c'è miglior posto dove crescere. Non mi aspetto che giochi tutte le partite, ma che abbia sempre più continuità. E ci ha fatto vedere già tanto".

