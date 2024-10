Le parole dial Festival dello Sport di Trento:BBC – Storia di amicizia, un trio che è andato al di là dei singoli, per questo siamo ancora ricordati oltre il valore del singolo. Ci siamo amalgamati bene insieme dal primo istante. Siamo riusciti a dare più di quanto avremmo dato singolarmente.IN ALLENAMENTO – Se menavo di più? Va chiesto a loro!COSA MANCA – Condividere ogni giorno con loro.VI SIETE SENTITI IMBATTIBILI – Al Camp Nou al ritorno contro il Barcellona, non potevano segnare.SAKA – Ogni inglese che incontro continua a dirmi che è rosso.FINALE DI BERLINO - No, non sarebbe andata diversamente con me in campo.GIGI - Non viveva tanto la quotidianità dello spogliatoio. Aveva però la capacità nelle difficoltà di trovare le parole che entravano nel cuore e solo lui riusciva a farlo.