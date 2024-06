Le parole di Giorgioa Sky Sport:- "È uno che riesce a crearsi tante occasioni da solo, in una partita come oggi come poteva segnare, l’ha fatto ma è stato annullato. Se fossi nel Belgio non guarderei a Lukaku come un problema, ma come una soluzione. Sono gli altri i problemi. Hanno regalato un gol che è inaccettabile a certi livelli, hanno messo la partita in salita che peggio avevamo fatto solo noi. In un Europeo non puoi fare un errore con quella sufficienza, non capisco come tu possa fare un passaggio del genere dentro l’area di rigore".