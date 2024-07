Jadon Sancho

Il futuro di, dunque, sembra essere ormai lontano dalla. Il classe 1997 è di fatto sul mercato e per scongiurare una partenza a zero tra un anno, il club bianconero è disposto a sedersi al tavolo per trattare l'uscita anticipata dell'ex attaccante della Fiorentina. Al netto di qualsiasi ragionamento sulla vicenda, l'eventuale uscita di Chiesa rappresenterebbe una perdita molto importante per quanto concerne il pacchetto offensivo di Madama. Di conseguenza, qualora si concretizzasse la separazione, la Juve sarebbe chiamata ad intervenire sul mercato per portare a Torino un giocatore che possa colmare la lacuna generata dalla separazione con l'attaccante genovese. Ma chi sono i possibili sostituti di Chiesa?Il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è ovviamente quello di Jadon Sancho. L'esterno offensivo inglese, reduce da una stagione in prestito al Borussia Dortmund, è di proprietà del Manchester United, club che nella scorsa stagione l'ha messo fuori rosa per diversi mesi a causa di problematiche di natura comportamentale. Il rapporto con il tecnico Erik Ten Hag è ai minimi storici e il recente rinnovo dell'allenatore olandese, rende complicatissimo pensare ad una permanenza dell'inglese in quel di Manchester. Una situazione che potrebbe far molto comodo alla Juve, il cui gradimento nei confronti del giocatore è ormai datato dopo i sondaggi nella scorsa finestra invernale di calciomercato. Cristiano Giuntoli, qualora decidesse di affondare il colpo, potrebbe anche pensare di strutturare una formula vantaggiosa che preveda un iniziale prestito con la possibilità poi di inserire un'opzione di acquisto a titolo definitivo. Ciò che rimane da verificare è la possibilità che il Manchester United apra a questa soluzione.Un altro nome che stuzzica i pensieri bianconeri è quello di Karim Adeyemi, calciatore di proprietà del Borussia Dortmund. L'aspetto che piace del classe 2002 è la sua capacità nel ricoprire i panni del jolly offensivo. Lungo il fronte avanzato, infatti, il tedesco può agire praticamente ovunque: largo a destra, a sinistra, o addirittura come riferimento centrale. E' proprio questa sua duttilità tattica a renderlo un nome spendibile per il mercato attaccanti della Juventus. La base di partenza per un'eventuale trattativa si assesta sui 30 milioni, ma la Juve - in tal senso - avrebbe a propria disposizione un paio di contropartite che farebbero gola al BVB: su tutti Dean Huijsen e Matias Soulé.ùIl nome di Domenico Berardi accostato alla Juventus è il classico tormentone estivo che puntualmente si ripropone. Il classe 1994, lo scorso anno, aveva trovato un accordo con il club bianconero, ma che le richieste del Sassuolo - considerate eccessive sul fronte bianconero - avevano stoppato l'affare. Questa volta, però, c'è un dettaglio enorme che potrebbe fare la differenza: i neroverdi sono retrocessi in Serie B e riuscire a trattenere il capitano - che tra l'altro percepisce 3 milioni di euro all'anno - rappresenta un'impresa molto complessa. A rendere lo scenario ancora più ingarbugliato, però, ci sono le condizioni di salute del fantasista neroverde, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille. Un infortunio molto pesante e che può inevitabilmente incidere anche sulle scelte dei potenziali acquirenti.





