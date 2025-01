Chi sono i prestiti del PSG che bloccano il passaggio di Kolo Muani alla Juventus?

AFP via Getty Images

Chi sono i prestiti del PSG?

Cher Ndour (Besiktas)

Gabriel Moscardo (Reims)

Renato Sanches (Benfica)

Carlos Soler (West Ham)

Juan Bernat (Villarreal)

Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen)

Lanon può ancora ufficializzare l'ingaggio, in prestito, di, in quanto ilha attualmente tutti e sei gli slot, relativi ai prestiti, bloccati.L'elenco comprende giocatori, tra giovani e profili più navigati, che non hanno trovato spazio e margini all'interno del progetto di Luis Enrique. Uno di loro, dunque, sarà richiamato alla base o addirittura ceduto per permettere alla Juve di tesserare Kolo Muani.