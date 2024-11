LE PARTITE

Venerdì 15 novembre

Ore 20:45 | Svizzera-Serbia - UEFA Nations League

Ore 20:45 | Portogallo-Polonia - UEFA Nations League

Durante l’ultima pausa per le Nazionali del 2024, diversi giocatori dellasaranno impegnati in sfide internazionali in Europa e altrove. Questa sera, venerdì 15 novembre, toccherà a Dusane Francisco, entrambi in campo per la Nations League con Serbia e Portogallo. Le loro rispettive sfide contro Svizzera e Polonia non saranno facili e richiederanno grande impegno. Un augurio di buona fortuna ai bianconeri in campo.