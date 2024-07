Chi sono i giocatori della Juventus in scadenza di contratto nel 2025?

Wojciech Szczesny

Mattia Perin

Carlo Pinsoglio

Stefano Gori

Mattia De Sciglio

Danilo

Weston McKennie

Federico Chiesa

Marley Aké

Moise Kean

Lasi appresta ad avviare la stagione 2024/25 con rinnovate ambizioni e grande entusiasmo in vista del nuovo progetto sportivo targato. Seè impegnato nell'opera di allestimento di una squadra che possa competere su tutti i fronti, in questo caso Serie A, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa italiana e Mondiale per Club, il Football Director bianconero è attento anche alle situazioni contrattuali dei giocatori già in rosa e che andranno affrontare a stretto giro di posta.Tra i temi caldi c'è ovviamente quello relativo ai giocatori in scadenza di contratto nell'estate del 2025, ovvero quelli che nel giro di pochi mesi potrebbero già accordarsi a zero con una nuova squadra. In casi come questi le strade percorribili sono di fatto tre: arrivare ad un prolungamento di contratto, cedere già in questa sessione come ultima occasione per monetizzare, oppure proseguire il rapporto sino a naturale scadenza di contratto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui