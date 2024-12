Mateoe Philhanno svolto l’ultimo allenamento insieme al resto del gruppo, un segnale positivo che lascia intendere come Pep Guardiola potrà recuperarli in vista della sfida di domani tra. La presenza dei due giocatori rappresenta un'importante notizia per il tecnico spagnolo, che potrà contare su ulteriori soluzioni di qualità a centrocampo e in attacco. Kovacic, con la sua esperienza e visione di gioco, e Foden, noto per la sua capacità di creare occasioni e la rapidità nei movimenti, potrebbero risultare fondamentali per affrontare un avversario come la Juventus.