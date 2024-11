Paoloè vicino all’esonero come allenatore della. La decisione sembra ormai imminente, con la società bianconera che sta valutando possibili sostituti per rilanciare la squadra. Tra i nomi presi in considerazione, quello di Massimoappare al momento il più accreditato. L'ex tecnico ha esperienza e potrebbe rappresentare la scelta ideale per il futuro della seconda squadra della Juventus, impegnata in un progetto di crescita per giovani talenti. L’ufficialità del cambio tecnico potrebbe arrivare presto, in modo da permettere al nuovo allenatore di intervenire già sulle prossime partite di campionato.