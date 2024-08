Emerson

Giannichedda

Camoranesi

Amauri

Ramsey

McKennie

Teun Koopmeiners indosserà la maglia numero 8 per la sua nuova avventura in casa bianconera. Un numero che l'olandese aveva indossato ai tempi dell'AZ e che poi aveva lasciato per la numero 7 una volta approdato a Bergamo. Un ritorno al passato dunque per il classe 1998, che ha deciso di prendersi un numero che in casa bianconera ha una certa importanza.Nel recente passato la maglia numero 8 bianconera è stata indossata da Claudio Marchisio. Il Principino ha vestito quel numero per dieci stagioni. Altro nome importantissimo che ha vestito questa maglia è quello di Antonio Conte. L'attuale tecnico del Napoli ha indossato la maglia numero 8 per nove stagioni. Altri nomi che hanno vestito questa maglia sono: