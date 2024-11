Chi gioca al posto di Vlahovic in attacco?

La partita dicontro l'si è chiusa dopo 71 minuti nel corso dei quali l'attaccante dellanon è riuscito a lasciare il segno. Il serbo si è fatto vedere soltanto negli ultimi istanti della sua gara, quando un suo bolide mancino è stato disinnescato dal bel volo di Okoye, bravo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 71', come detto, Thiago Motta l'ha richiamato in panchina per inserire Francisco Conceicao, al quale è stato affidato il segmento finale di partita. Con l'uscita del suo numero 9, la Juventus si è trovata di fatto a chiudere la partita senza prima punta di ruolo.L'uscita dal campo di Vlahovic ha spinto Thiago Motta a cambiare la collocazione tattica di Yildiz, il quale è stato spostato da esterno mancino a riferimento avanzato. Il turco ha di fatto chiuso il match agendo da autentico falso nove.