Chi è Tom Bischof

Ruolo e caratteristiche

L'interesse del Bayern

Quando scade il contratto di Bischof?

Come rivelato da Tuttosport, c'è un nuovo nome che sarebbe finito sulla lista della spesa della Juventus, per quanto riguarda il mercato di giugno. Stiamo parlando di, centrocampista dell'Hoffenheim che, a giugno, lascerà i tedeschi a parametro zero. In altre parole, una potenziale occasione di mercato da monitorare con estrema attenzione.Tom Bischof è un centrocampista tedesco, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile dell'Hoffenheim. Il 28 gennaio 2022 firma il suo primo contratto professionistico con i Blau, valido fino al 2025 e il 19 marzo successivo ha esordito in prima squadra.Bischof è un centrocampista che può agire, di fatto, in tutti i ruoli della mediana. Nella sua giovane carriera è stato schierato sia da mediano che da trequartista.Se come riferito da Tuttosport, la Juventus è sulle tracce del giocatore, incombe come di consueto l'ombra del Bayern Monaco, da sempre in prima linea sui giovani talenti di matrice tedesca.Il contratto di Bischof con l'Hoffenheim scadrà a giugno. Il giocatore, a quel punto, potrà accordarsi a zero con qualsiasi club.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui