Chi è Nicolò Savona

Il salto tra i professionisti

L'esordio in prima squadra

Ruolo e caratteristiche

I numeri di Savona con la Juventus

2 presenze (1 da titolare)

1 goal

122 minuti giocati

Il contratto di Savona con la Juventus

Contro il Como l'esordio in Serie A, una settimana più tardi - a Verona - il debutto da titolare con tanto di primo goal in Serie A con la maglia della. Un sogno ad occhi aperti, dunque. O più semplicemente ciò cheha saputo fare nelle sue prime due apparizioni in Serie A. Il terzino classe 2003, promosso in prima squadra da Thiago Motta dopo il ritiro estivo, è ormai da considerare a tutti gli effetti un elemento della rosa bianconera.Nicolò Savona è un calciatore italiano, classe 2003, cresciuto dal punto di vista calcistico all'interno del settore giovanile della Juventus, nel quale è entrato a soli 8 anni. Dopo aver percorso la proverbiale trafila nel vivaio zebrato, Savona ha disputato la stagione 2020/21 in prestito alla Primavera della SPAL prima di fare ritorno in bianconero e di accumulare ulteriore esperienza mettendosi in mostra, oltre che sulla vetrina del campionato Primavera, anche in quella della Youth League.Nella stagione 2022/23 ha perfezionato il proverbiale salto tra i 'grandi' entrando a far parte della rosa della Next Gen, con cui ha esordito il 30 novembre 2022 con la maglia della Feralpisalò. Con la maglia della Next Gen ha messo insieme 61 partite ufficiali, 2 goal e 5 assist.Il 19 agosto 2024 ha fatto il suo esordio in Serie A giocando tutto il secondo tempo della partita Juventus-Como, entrando al posto dell'infortunato Timothy Weah. Una settimana più tardi, il 26 agosto 2024, ha giocato per la prima volta da titolare contro il Verona nel match vinto per 3-0 dalla Juventus. In quel caso il classe 2003 ha segnato la rete del momentaneo 0-2, ovvero il suo primo centro in Serie A.Savona è un terzino destro in grado di giocare sia in una difesa a quattro che come quinto di destra in caso di 3-5-2. Savona è un calciatore molto duttile e nel corso della sua giovanissima carriera ha giocato anche in qualità di braccetto nella difesa a tre.Dopo la piena promozione dalla Next Gen alla prima squadra, la Juventus ha deciso di blindare Savona facendogli firmare un contratto fino al 2029. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Giornata speciale per Nicolò Savona, che oggi firma il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029. Una firma che per lui ha un valore doppio, perché da oggi Nicolò sarà inserito in pianta stabile nella rosa della Prima Squadra&rd