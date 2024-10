Nev, nato il 26 settembre 1984 a New York, è un conduttore televisivo, produttore e fotografo statunitense, noto soprattutto per essere il volto di "Catfish: The TV Show". Ha iniziato la sua carriera nel mondo dell'arte e della fotografia, ma è diventato famoso con il documentario del 2010 "Catfish", che racconta la sua personale esperienza con una relazione online basata su false identità.Il successo del documentario ha portato alla creazione dello show televisivo "Catfish", in cui Nev, insieme a diversi co-conduttori, aiuta le persone a scoprire la verità dietro relazioni virtuali sospette.Oltre al suo lavoro in televisione, Nev è un attivo sostenitore di iniziative sociali legate al bullismo online e alla sicurezza digitale. Ha anche scritto un libro autobiografico, "In Real Life: Love, Lies & Identity in the Digital Age", in cui esplora le dinamiche delle relazioni online.Qui l'intervista concessa a IlBiancoNero.