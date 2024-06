Chi è Michele Scienza: la carriera

Piemontese, figlio di un ex giocatore del Torino ma protagonista con la maglia della. Ogni riferimento a Michele Scienza , in questo caso, è pienamente voluto. Proprio lui che nel corso dell'ultima stagione si è messo decisamente in luce con la maglia dell'Under 19 bianconera.Nato a Borgomanero nel 2006, Scienza ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Inter dove è rimasto fino all'estate del 2020. In quel momento infatti si è concretizzato il blitz da parte della Juventus che, sia dal punto di vista logistico che per una questione relativa alla formazione scolastica del ragazzo, è stata considerata dalla famiglia (piemontese) come la soluzione ideale in quella precisa tappa del suo percorso di crescita.Approdato in bianconero, si è fatto presto notare con la maglia dell'Under 17 dove ha chiuso la stagione 2022/23 con 2 gol in 21 partite conquistandosi l'appellativo di "fantaScienza" per via della grande qualità che sa infondere in campo. L'annata si rivela estremamente positiva tanto che il passaggio in Under 19 diviene la logica conseguenza nell'estate del 2023. Agli ordini di Montero si ritaglia un minutaggio importante contribuendo ad innalzare il tasso tecnico dell'undici juventino.Michele Scienza è figlio di Giuseppe, ovvero l'ex calciatore (e attualmente allenatore) che in carriera ha vestito la maglia del Torino (vincendo un Viareggio e un campionato Primavera) oltre a quelle di Foggia, Catania, Reggina, Reggiana, Venezia, Piacenza, Cesena, Castel di Sangro e Pro Patria.Michele Scienza è un trequartista in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Un calciatore poliedrico che sa ben destreggiarsi anche in qualità di seconda punta. Dotato di una buona cifra tecnica, sa abbinare un'apprezzabile visione di gioco ad un'importante dose di personalità a dispetto della sua giovanissima età.Michele Scienza ha firmato di recente il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Il club bianconero ha annunciato l'accordo attraverso una nota ufficiale apparsa sul suo sito ufficiale: "Lo scorso settembre esordiva in Under 19, dopo il percorso in Under 17, segnando pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Da allora non ha fatto mai mancare il suo apporto a Montero e ai compagni (decidendo, per esempio, il recente Derby’ D’Italia). Oggi il duttile giocatore bianconero, bravo a centrocampo, forte in propensione offensiva e – si diceva – col gol fra le sue armi, corona questa parte del suo percorso firmando il suo primo contratto da professionista in bianconero, con scadenza 2025. Michele, nato proprio in Piemonte, a Borgomanero, nel 2006, è bianconero dal 2020, quando arrivò dalle giovanili dell’Inter. E ora questo step così importante: avanti così!".