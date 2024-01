Chi è Michele Scienza della Juventus



Le caratteristiche



L'arrivo alla Juve



Quanti gol ha fatto in questa stagione?

Sarà il prossimo? Avrà un futuro da? Calma, calma. La Juve se lo gode e lo sta mettendo solo adesso sotto i riflettori: è stato, giovane centrocampista offensivo della Primavera bianconera, ad aver battuto l'Inter nella giornata di oggi del Primavera 1. Un piemontese cresciuto nel cuore del calcio, figlio d'arte, ma di un ex giocatore granata. Il derby della Mole, che si è giocato la scorsa settimana contro il Torino, non è stata una partita come le altre per lui: suo padre, Beppe Scienza, è cresciuto nel toro e ci ha giocato per almeno tre stagioni.Cresciuto tifando granata,si è convertito presto al bianconero. O almeno l'ha fatto da quando veste la maglia della Juventus. Michele è un classe 2006 ed è un centrocampista offensivo poliedrico che può agire anche come attaccante o seconda punta.Con buona tecnica, personalità e un carattere ancora in fase di sviluppo, si ispira a un ex giocatore della Juventus mai dimenticato, Paulo Dybala. Nell'arsenale ha tanto, quasi tutto: visione di gioco, tiro da fuori, personalità per decidere.Fu reclutato dalla Juve dopo una vittoria contro l'Inter tre anni fa, durante un derby d'Italia nel campionato giovanile. Il padre, allenatore ed ex giocatore, ha raccontato che la Juventus ha saputo offrire a Michele un percorso di studi e calcistico di alto livello, e la famiglia per questo motivo ha accettato.Nato a Borgomanero mentre il padre era allenatore nel settore giovanile azzurro, Michele è cresciuto nell'Under 19 della Juventus, segnando quattro gol sin dall'inizio della stagione. La sua ultima rete è stata decisiva nella vittoria contro l'Inter. Finora, Michele ha totalizzato 16 presenze nella Primavera 1, dove spesso viene chiamato a dare il suo contributo durante le partite.Nonostante la rivalità calcistica, la famiglia Scienza è unita nel tifo per Michele, il quale, pur mantenendo le radici granata, sta costruendo la sua