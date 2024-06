Carriera di Luis Henrique



Il suo nome ha sorpreso tutti, soprattutto i tifosi della. Ma è esotico, e tanto basta a scatenare la fantasia:è davvero un nome da Juve?Si tratta di un giovane calciatore brasiliano, classe 2001, che ha recentemente attirato l'attenzione del mercato internazionale. Gioca al Marsiglia, con cui ha un contratto fino al 2025. Mx di talento, velocità e abilità tecnica, Henrique rappresenta una promessa nel panorama calcistico internazionale.Scopriamo di più sulla sua carriera, caratteristiche, valore di mercato e le recenti voci che lo vedono vicino al club bianconero.Nato il 14 dicembre 2001 a, Brasile,ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Botafogo, uno dei club più prestigiosi del Brasile. Ha esordito nella prima squadra del Botafogo nel 2020, impressionando immediatamente con le sue prestazioni.Nel 2021, si è trasferito al, squadra della Ligue 1 francese, dove ha continuato a sviluppare le sue abilità e a guadagnare esperienza nel calcio europeo.Nel 2022 iltorna a prestarlo al club brasiliano, per permettergli di farsi le ossa. Poi il ritorno. E nell'ultima stagione ha fatto definitivamente il salto, con 24 presenze e 1 gol con la squadra francese.Luis Henrique è principalmente un', ma è in grado di giocare anche come attaccante. È noto per la sua velocità fulminante, il dribbling incisivo e la capacità di creare occasioni da gol per i suoi compagni.La suae ildi palla lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. Inoltre, Henrique è dotato di un buon tiro dalla distanza e di un'eccellente visione di gioco, caratteristiche che lo rendono un giocatore completo e versatile.Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Luis Henrique è attualmente di circa. Questo valore riflette le sue prestazioni promettenti e il suo potenziale di crescita. Considerata la giovane età, il suo valore è destinato a salire man mano che accumula esperienza e continua a migliorare.Negli ultimi tempi, diverse fonti hanno riportato l'interesse della Juventus per. Il club bianconero è noto per monitorare da vicino i giovani talenti, e Henrique sembra rientrare perfettamente nel loro profilo di acquisti strategici. L'aggiunta di Henrique potrebbe portare freschezza e dinamismo all'attacco della Juventus, fornendo ulteriori opzioni offensive all'allenatore. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali, e la trattativa rimane in fase di speculazione.