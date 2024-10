Chi è Jorrel Hato

Ruolo e caratteristiche

I numeri con l'Ajax

73 presenze

3 goal

5 assist

Ha già esordito in Nazionale

Quando scade il contratto di Hato con l'Ajax

Il grave infortunio occorso a, impone profonde riflessioni in casa Juventus per quanto riguardo il pacchetto difensivo. Il club bianconero potrebbe infatti giocare d'attesa sino all'apertura del mercato di gennaio, prima di cogliere eventuali opportunità proposte dal mercato. E in tal senso potrebbe diventare d'attualità il nome di Jorrel Hato.Jorrel Hato è un difensore di 18 anni di proprietà dell'Ajax. Cresciuto all'interno del settore giovanile dei Lancieri, dopo aver mosso i primi passi all'interno di quello dello Sparta Rotterdam, il classe 2006 ha debuttato in prima squadra a soli 16 anni divenendo così il terzo giocatore più giovane dell'Ajax ad esordire in Eredivisie all'età di 16 anni e 335 giorni, dopo Ryan Gravenberch e Clarence Seedorf.Hato è un difensore dalla comprovata duttilità che gli permette di agire sia in qualità di centrale difensivo che largo sulla corsia di sinistra da vero e proprio terzino bloccato.Il 10 novembre 2023 - a 17 anni - riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore, con cui esordisce 11 giorni dopo nel successo per 0-6 in casa di Gibilterra.Hato è legato all'Ajax per i prossimi quattro anni. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2028.





