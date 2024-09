Chi è Jonathan David

Il passaggio al Lille

I numeri di David al Lille

190 presenze

87 goal

20 assist

una Ligue 1 vinta

Ruolo e caratteristiche

I numeri in Nazionale

Quando scade il contratto di David

Laè pienamente focalizzata sul presente ma continua a monitorare tutti gli scenari possibili anche in chiave futura. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport , il club bianconero avrebbe messo nel mirino l'attaccante. Un profilo che piace e che, contratto alla mano, potrebbe diventare appetibile per l'estate del 2025.Jonathan David è un attaccante canadese di 24 anni. Nato a Brooklyn nel gennaio del 2000, si è trasferito con la famiglia a Ottawa all'età di sei anni ed è stato proprio lì che ha mosso i primi passi come calciatore vestendo le maglie degli Ottawa Gloucester e gli Ottawa Internationals. Nel 2018, appena maggiorenne, è finito nei radar degli scout dele, dopo il suo approdo in Europa, ha impiegato pochissimo tempo per ritagliarsi un posto al sole in prima squadra: dopo una prima stagione imprezioita da 14 goal in 43 partite complessive, l’annata della sua definitiva consacrazione è stata la 2019/20: in Belgio conquista il titolo di capocannoniere del campionato belga con 18 goal in 28 partite, per poi segnarne anche 5 in Europa League, torneo nel quale la corsa del Gent si ferma ai sedicesimi contro la Roma.Nell'estate del 2020 lascia il Belgio per volare in Francia: ad accoglierlo, sul palcoscenico della Ligue 1 è ilche stacca un assegno da 30 milioni per aggiudicarsi il suo cartellino a titolo definitivo. Nella stagione d'esordio segna 13 goal contribuendo alla vittoria dei suoi in Ligue 1 e anche nelle stagioni seguenti si conferma la bocca di fuoco principale del club francese.David è una prima punta che ama agire da classico numero 9. Veloce, rapido e dotato di ottima tecnica, è un attaccante molto moderno. Sa calciare con entrambi i piedi e, oltre alle grandi doti da finalizzatore, è bravo nel mettersi al servizio della squadra.David è presto diventato anche un punto di riferimento della Nazionale canadese a partire dal 2018. Con il Canada ha sin qui collezionato 28 goal in 55 partite.David è legato al Lille per un'altra stagione. Il suo contratto scadrà infatti il 30 giugno 2025. Ciò significa che da febbraio - in caso di mancato accordo sul rinnovo - il classe 2000 potrà accordarsi a zero con qualsiasi club in vista della stagione successiva. Sulle sue tracce, in tempi recenti, sono stati segnalati anche Milan e Inter. Nel 2025, tuttavia, anche la Juve potrebbe iscriversi alla corsa.





