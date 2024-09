Chi è Joel Drommel

Drommel PSV, il profilo

Età: 27 anni

Nazionalità: olandese

Altezza: 1,92m

Drommel PSV, la stagione 2023-2024

Presenze: 6

Minuti: 540’

Goal subiti: 8

Clean sheet: 1

A sorpresa, il, questa sera contro la Juventus , dovrà fare a meno del suo primo portiere, Walter Benitez . Attraverso i propri canali, il club olandese ha comunicato: "Walter Benítez non sarà parte della nostra squadra questa sera. Questa mattina ha lasciato l’hotel dei giocatori a Torino a causa della nascita di suo figlio. È stato concordato di comune accordo che tornerà dalla sua famiglia".A prendere il posto di Benitez, presumibilmente, sarà il secondo nelle gerarchie di Bosz: Joel Drommel.L’olandese classe 1996, in questa stagione, non ha ancora giocato con la prima squadra del PSV. Per lui, due presenze nel campionato giovanile contro l’Under 21 dell’Ajax e quella dell’Utrecht, e due goal subiti.Drommel è arrivato al PSV Eindhoven nell’estate del 2021, dal Twente. Ha sempre giocato in Olanda con lo stesso Twente, nell’Under 21, e ancora prima nell’IJsselmeerev e nell’Almere.