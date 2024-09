Juve-Psv, il comunicato degli olandesi

Chi è il secondo portiere del Psv

Sorpresa nelle ore che anticipano il fischio d'inizio della partita di questa sera tra Juventus Walter, il portiere titolare del PSV, non farà parte della formazione per la partita di questa sera. Il giocatore ha lasciato l’hotel della squadra a Torino questa mattina per un motivo molto speciale: la nascita di suo figlio. La società e l'atleta hanno raggiunto un accordo, permettendo al portiere di tornare immediatamente dalla sua famiglia per poter essere presente in un momento così significativo della sua vita personale."Walter Benítez non sarà parte della nostra squadra questa sera. Questa mattina ha lasciato l’hotel dei giocatori a Torino a causa della nascita di suo figlio. È stato concordato di comune accordo che tornerà dalla sua famiglia".Il secondo portiere del Psv è il ventiseienne olandese Drommel. Nella squadra degli estremi difensori è presente anche il ventenne olandese Schicks.