Chi è ora il capo della comunicazione della Juventus?

Chi è il capo ufficio stampa della Juventus?

Tra i vari cambiamenti che hanno visto protagonista lase ne segnala uno molto importante anche per quanto riguarda l'ambito della comunicazione del club sabaudo. A giugno del 2023, attraverso un comunicato ufficiale, la Vecchia Signora ha annunciato l'addio di, ovvero colui che è stato a capo della comunicazione della Juventus dal 2010 al 2023: "Si conclude il percorso professionale di Claudio Albanese alla Juventus. Il Chief Corporate Affairs & External Communications Officer non sarà più nel club a partire dalla stagione 23/24. Albanese, che ha coordinato la comunicazione di Juventus da luglio 2010, conclude il suo percorso in bianconero dopo aver creato, insieme al suo team, anche il settore digitale e le attività ESG. Juventus ringrazia Albanese per i suoi tredici anni di lavoro proficuo e appassionato". In altre parole la chiusura di un'era, alla quale ha fatto seguito un importante avvicendamento nel ruolo di capo della comunicazione.A ricoprire il ruolo lasciato libero da Claudio Albanese, è stato nominatoin qualità di Chief Marketing & Communications Officer. Armstrong, alla Juventus dal 2021 inzialmente come Chief Marketing Officer, ricopre la nuova carica da ormai un anno, ovvero dal luglio scorso. Come si legge sul sito ufficiale della Juventus: "Il suo impressionante percorso professionale è caratterizzato da una comprovata esperienza nella gestione di marchi di alto profilo. Le sue precedenti esperienze sono ad ampio spettro e comprendono Account Manager per l'agenzia pubblicitaria McCann dal 2007 al 2009 e Senior Brand Manager per Kraft Foods prima e AB-INBEV poi, seguendo marchi del calibro di Budweiser e Stella Artois tra il 2011 e il 2014. Dal 2014 al 2016 è stato Direttore del marketing sportivo e digitale per CBC Sports, prestigiosa emittente sportiva canadese. Successivamente, presso Google ha lavorato in Brand Strategy, concentrandosi sulla piattaforma YouTube, prima di diventare Global Head of Marketing per Overactive Media, una start-up di eSport in rapida crescita. In riconoscimento della sua illustre carriera, Mike è stato nominato "Leader Under 40" da Leaders in Sport, solo uno dei numerosi premi del settore che ha ricevuto. Dal 1 settembre 2021 è Chief Marketing Officer della Juventus. Attualmente ricopre la carica di Chief Marketing & Communications Office".Il ruolo di capo ufficio stampa della Juventus è invece attualmente ricoperto da. Dopo aver lavorato per quasi 20 anni in qualità di capo ufficio stampa del Milan, a partire dall'estate del 2019 ha fatto il suo ingresso ufficiale in quello bianconero.