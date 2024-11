Juventus, chi è il capitano contro il Lille

Lanella quarta giornata della competizione. Non ci sarà Danilo, che è squalificato dopo l'espulsione ricevuta con lo Stoccarda. Ecco allora a chi è stata assegnata la fascia da capitano.Come successo contro l'Udinese, Thiago Motta ha sceltocome capitano della Juventus. Conferma quindi per il centrocampista italiano. C'era il dubbio considerando che in campo nella formazione titolare c'erano altri giocatori che già avevano indossato la fascia in stagione, ovvero Federico Gatti e Andrea Cambiaso.