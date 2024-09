Chi è Giovanni Daffara

Convocato da Allegri

I numeri di Daffara con la Next Gen

51 presenze

63 goal subiti

12 clean sheet

Nella giornata di martedì 3 settembre, laha ufficializzato le Liste ufficiali per la prossima edizione dellache vedrà i bianconeri debuttare il prossimo 17 settembre contro il PSV. All'interno della Lista 'B' il club bianconero ha inserito anche il nome diGiovanni Daffara, classe 2004, è il portiere della Juventus Next Gen. Cresciuto sin da giovanissimo all'interno del vivaio della Juventus, Daffara ha completato la proverbiale trafila arrivando sino alla formazione Primavera, prima di spiccare il volo tra i professionisti a difesa della porta dell'Under 23 zebrata. Nella stagione 2022/23 ha fatto la spola tra Under 19 e Next Gen, ma dall'annata successiva è diventato il riferimento tra i pali della seconda squadra.Daffara, ad oggi, conta già tre convocazioni in prima squadra: nella stagione 2023/24, Massimiliano Allegri l'ha portato in panchina in occasione dei match contro Empoli, Frosinone e Napoli.





