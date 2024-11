Geovany Quenda, chi è il talento dello Sporting che interessa anche alla Juventus

, attaccante classe 2007 dellouno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e candidato a vincere il Golden Boy 2025. Il suo agente, Igor Campedelli, ex presidente del Cesena, ha parlato a Tuttosport del giovane talento senza smentire che ci sia anche la Juve dietro il ragazzo: "Juventus interessata? Tutte le grandi d’Europa, straniere e italiane, si sono interessate a lui prima che firmasse il primo contratto professionistico al compimento del 16° anno d’età".Quenda, si legge, ricorda il fuoriclasse del Barcellona, Lamine Yamal per via dell' anno di nascita (2007), delle origini africane (Marocco e Guinea Equatoriale per Yamal, Guinea Bissau per Quenda), dal ruolo (ala destra), dal piede preferito (sinistro).Sabato scorso è diventatoin gol a 17 anni, 8 mesi e 2 giorni). A fine agosto è stato convocato per la prima volta dal ct Roberto Martínez nella Nazionale A lusitana quando ancora non aveva esordito con l’Under 21 di Rui Jorge.