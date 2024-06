Chi è Filippo Pagnucco: la carriera

Il salto in Primavera e la fascia di capitano

I numeri di Pagnucco in Primavera

32 presenze

5 goal

6 assist

Ruolo e caratteristiche

Quando scade il contratto di Pagnucco

Lal'ha portato a Torino nell'estate del 2023 e il lui ha impiegato pochissimo tempo per mettere in mostra un talento purissimo e dai margini sicuramente inesplorati. Quella appena conclusa, infatti, è stata la prima stagione in bianconero diNato il 9 febbraio del 2006, Pagnucco ha mosso i primi passi nel mondo del calcio entrando a far parte del settore giovanile del. Nel 2020 le sue prestazioni sono state puntualmente attenzionate dagli scout della, i quali non hanno esitato nel tracciare la strada che l'ha condotto verso il bianconero. Approdato in quel di Torino a soli 14 anni, Pagnucco ha poi vestito le maglie dell'Under 17 zebrata, entrando anche nel giro delle Nazionali giovanili dove ha completato la trafila dall'Under 16 all'Under 19.Nell'estate del 2023 Pagnucco è entrato a far parte della rosa dellamostrando da subito tutte le sue qualità e diventando in breve tempo uno dei punti fermi all'interno della squadra guidata da. Nel corso della stagione Pagnucco si è conquistato con pieno merito la fiducia del tecnico uruguaiano arrivando a conquistare anche la fascia di capitano.Filippo Pagnucco è un terzino che ama orbitare sulla corsia di sinistra. Lungo il binario di competenza, il classe 2006 sa interpretare molto bene sia la fase difensiva che quella offensiva, dove si distingue come un elemento capace di garantire grande spinta sull'out mancino. Per questo motivo Pagnucco può essere schierato sia come terzino che come esterno a tutta fascia.Dopo aver disputato un'ottima stagione all'esordio in Primavera, la Juventus ha deciso di blindarlo facendogli firmare un contratto, ovvero il prima da professionista, che lo legherà al club bianconero sino all'estate del 2026. Di seguito il comunicato della Juve: "Contratto fino al 2026 per Filippo Pagnucco, ed è un contratto davvero speciale per lui, perché è il primo da professionista. Filippo, dopo una stagione in Under 17, in quella in corso è approdato alla Under 19 di mister Montero, in cui sta trovando il giusto spazio per costruire il suo percorso calcistico. Esterno sinistro di corsa e talento, Filippo firma, si diceva, il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 2026. Complimenti e benvenuto nel mondo dei Pro!".