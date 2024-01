Primavera Juventus: i 5 talenti da tenere d'occhio



Alessio Vacca

Età: 18 anni

Nazionalità: Italia

Posizione: punta

Piede: destro



Filippo Pagnucco

Età: 17 anni

Nazionalità: Italia

Posizione: difensore, terzino sinistro

Piede: sinistro



Diego Ripani

Età: 18 anni

Nazionalità: Italia

Posizione: centrocampista centrale

Piede: destro



Valdes Ngana

Età: 17 anni

Nazionalità: Italia e Nigeria

Posizione: centrocampista

Piede: destro



Stefano Turco

Età: 19 anni

Nazionalità: Italia

Posizione: terzino

Piede: destro

La Juventus Primavera sta affrontando una stagione tutto sommato positiva guida un gruppo di ragazzi molto giovane - certamente più giovane rispetto alle squadre avversarie - e sta provando a plasmare gli juventini del futuro.Dall'alto del suo esempio, l'allenatore ed ex difensore bianconero, ogni settimana mette in campo la formazione migliore. Quella che gli dà più garanzie.Ma chi sono idella sua stagione? I 5 talenti proprio da non perdere d'occhio? Andiamo a scoprirlo qui.I migliori giocatori dellapotete "vederli" su IlBianconero.com: sul nostro portale diamo ampio spazio ai giovani bianconeri.Punta centrale, può giocare anche ala e dunque esterno. Piemontese di nascita, ha firmato con lanel 2019 dopo un periodo al Novara. E' stato pure al Monza nella scorsa stagione.Classe 2006, terzino di spinta e qualità. Cresciuto nel Pordenone, lal'ha preso nel 2020. Ha firmato il suo primo contratto da professionista: scade nel 2026.Gol e assist pure nel repertorio,è tra i talenti più splendenti della Primavera bianconera. Nato a San Benedetto del Tronto, è cresciuto nel Pescara e veste la maglia juventina dal 2021.Italonigeriano, Valdes ha 17 anni e tanto ancora da imparare. Ma fisicamente e tecnicamente sa essere già dominante. Cresciuto, entra a far parte delle giovanili bianconere nel 2019.Padovano di nascita e di crescita calcistica: dal club biancorosso passa allanel 2019, dove si specializza nel ruolo di terzino destro. 19 anni appena compiuti e già una presenza tra i professionisti.